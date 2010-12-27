В гараже в Петергофе нашли труп пропавшего без вести

Он скончался от огнестрельного ранения в голову.

Правоохранители Петродворцового района выясняют обстоятельства гибели жителя Петергофа 1974 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Местный житель ушёл из дома по улице Чебышевского 4 декабря, а после этого перестал выходить на связь. Уже 10 ноября в гаражах на Гостилицком шоссе было найдено его тело.

Криминалисты установили, что мужчина скончался от огнестрельного ранения головы.

Очевидцы: в Шушарах у лифта нашли труп мужчины.