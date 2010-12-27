Очевидцы: в Шушарах у лифта нашли труп мужчины

Труп оставили на 9-ом этаже.

Утром 11 декабря в доме на Первомайской улице (Шушары) у лифта нашли труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщили местные жители.

По данным жильцов, труп находился у лифта на 9-ом этаже, нашли его около 6-7 утра. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают жильцов дома.

Очевидцы рассказывают, что несколько дней назад кто-то сильно кричал на верхних этажах. Предполагается, что мужчину убили ещё ранее, а потом просто приволокли к лифту. Погибшему на вид 45 лет.

Ранее в Ленобласти нашли тело бездомного.

Фото: pixabay