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Очевидцы: в Шушарах у лифта нашли труп мужчины
Сегодня, 9:44
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nastya960

Очевидцы: в Шушарах у лифта нашли труп мужчины

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Труп оставили на 9-ом этаже.

Утром 11 декабря в доме на Первомайской улице (Шушары) у лифта нашли труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщили местные жители.

По данным жильцов, труп находился у лифта на 9-ом этаже, нашли его около 6-7 утра. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают жильцов дома.

Очевидцы рассказывают, что несколько дней назад кто-то сильно кричал на верхних этажах. Предполагается, что мужчину убили ещё ранее, а потом просто приволокли к лифту. Погибшему на вид 45 лет.  

Ранее в Ленобласти нашли тело бездомного.

Фото: pixabay 

Теги: нашли труп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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