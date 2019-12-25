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Петербуржцы восхитились прекрасным предгрозовым закатом
Сегодня, 10:32
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы восхитились прекрасным предгрозовым закатом

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Жители города опубликовали в социальных сетях красочные фотографии градиентного неба.

Вечером 8 июля сотрудники МЧС предупредили петербуржцев и гостей города о надвигающейся грозе. Непогода должна была накрыть Петербург и его пригороды во второй половине дня. Пока стихия надвигалась на город, людям представилась прекрасная возможность насладиться красотой предгрозового неба. Петербуржцев очаровали нависшие над домами тучи и ярко оранжевый закат, от которого невозможно было оторвать глаз. Пользователи интернета поделились красочными фотографиями в сети.

Фото: ВКонтакте / Алексей Торопов, Instagram / konstantin_gerdt_, scotch_dog_2015, becatrin, mast1n

Теги: гроза, закат, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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