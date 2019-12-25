МЧС предупреждает о грозе в ближайшие часы

Горожанам не рекомендуют выходить на открытые пространства и находиться около электропроводок, антенн и водоемов.

Вечером в среду, 8 июля, от регионального управления МЧС поступило предупреждение о возникновении грозы в ближайшие часы в городе и области.

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. говорится в сообщении.

В случае, если вы находитесь в доме, то выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи. Управление также рекомендует отключить радио и телевизор, и другие электроприборы.

Напомним, что в четверг в Петербурге ожидается +20 градусов тепла.

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