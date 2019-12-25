В четверг в Петербурге ожидается +20 градусов тепла

Местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 9 июля, в Петербурге ожидается теплая, но дождливая погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на июль.

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