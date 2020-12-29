Пост основательницы петербургского гастропроекта встретил одобрение части пользователей.

В соцсетях выступили с критикой ярмарки на Манежной площади в Петербурге. Своим постом на странице в Instagram поделилась основательница гастропроекта "#онипожратьлюбят" Ксения Дубяго.

Девушка поделилась с подписчиками впечатлениями от увиденного в центре города в контексте собственных проектов. Она рассказала, что с лета готовила большую фуд-зону для маркета в "Севкабель Порту" и в других городских пространствах. Дубяго рассказала, что безуспешно пыталась согласовать собственную площадку уже с городскими властями. Новость о запрете массовых мероприятий в городе команда проекта встретила с разочарованием.

Основательнице гастропроекта, которая стремится в своем деле к европейским стильным ярмаркам, оказалось не по нраву увиденное на площади – она назвала увиденный ассортимент "помойкой в симпатичных домиках".

Пост Ксении встретил одобрение части пользователей, вызвав бурю комментариев.

На ярмарке работают порядка 120 торговых павильонов, 35 из них – под общепит. При этом общепиту запретили использовать уличные столики. Также на мероприятии будут отсутствовать культурно-массовые мероприятия. Нарушителей будут штрафовать. Время работы – с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Антимонопольная служба начала проверку после сообщения о том, что один предприниматель арендовал на ярмарке на Малой Садовой 12 мест.

Фото: Piter.tv