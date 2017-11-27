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Организаторы "Евровидения"-2018 опубликовали список запрещенных к проносу на концерт предметов
Сегодня, 14:33
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Alena_Zinovieva
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Организаторы "Евровидения"-2018 опубликовали список запрещенных к проносу на концерт предметов

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Зрителям, в частности,  запретили проносить с собой на "Евровидение" мячики для гольфа, лестницы, тележки и скотч.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" опубликовали список предметов, которые нельзя будет брать зрителям с собой на концерт. Среди запрещенных вещей мячики для гольфа, лестницы, тележки и скотч. Сообщение опубликовано на официальной страничке "Евровидения" в Twitter.

В этом году "Евровидение" проводится в португальском Лиссабоне. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Организаторы конкурса сообщили, что на живые концерты нельзя будет проносить оружие, ножи, шприцы, скальпели, яды, дымовые шашки и пиротехнику, еду, посуду и бутылки с жидкостями объемнее 100 мл. Если с этими предметами все понятно, то мячики для гольфа, лестницы, тележки и скотч вызывают у пользователей интернета насмешки.

Извините, но я не могу удержаться от смеха. Никаких тележек. Черт побери, нужно будет отложить свой поход в супермаркет.

Sasha

Смотрится дико, как будто некоторые из вещей были добавлены в список после какого-нибудь "инцидента с тележкой" или "ну, помните, тот случай с лестницей".

Со

О, мне придется оставить свой набор сантехника дома.

Pif Paf Blog

‏Напомним, в этом году Россию на "Евровидении" будет представлять Юлия Самойлова. В 2017 году девушку не пустили на конкурс украинские власти.

Фото: Twitter / Ellie, Instagram  / eurovision

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Музыка

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