В соцсетях спорят, кто засыпал исток речки в Приозерском районе

Неизвестные жители области или все-таки бобры?

Вечером во вторник, 2 июня, жители Ленобласти заподозрили неладное: в Приозерском районе ЛО, в деревне Борисово неизвестные засыпали исток речки, вытекающей из Борисовского озера.

Обеспокоенные граждане поделились наблюдениями в соцсетях, где началось бурное обсуждение произошедшего. Мнение петербуржцев разделилось надвое: кто-то уверен, что исток засыпали бобры, а кто-то говорит, что рыболовы.

Так делают, когда хотят купить озеро, по закону это можно сделать только с закрытым водоемом. Если это исток, то нельзя, поэтому так и перекрыли, скоро озеро купит скорее всего ближайшая турбаза (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.) предположил петербуржец.

Однако доподлинно неизвестно, кто и с какой целью засыпал исток.

Ранее мы писали, что петербуржцы в центре города заметили бобра.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"