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В соцсетях спорят, кто засыпал исток речки в Приозерском районе
Сегодня, 20:40
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smirenny

В соцсетях спорят, кто засыпал исток речки в Приозерском районе

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Неизвестные жители области или все-таки бобры?

Вечером во вторник, 2 июня, жители Ленобласти заподозрили неладное: в  Приозерском районе ЛО, в деревне Борисово неизвестные засыпали исток речки, вытекающей из Борисовского озера.

Обеспокоенные граждане поделились наблюдениями в соцсетях, где началось бурное обсуждение произошедшего. Мнение петербуржцев разделилось надвое: кто-то уверен, что исток засыпали бобры, а кто-то говорит, что рыболовы. 

Так делают, когда хотят купить озеро, по закону это можно сделать только с закрытым водоемом. Если это исток, то нельзя, поэтому так и перекрыли, скоро озеро купит скорее всего ближайшая турбаза (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

предположил петербуржец. 

Однако доподлинно неизвестно, кто и с какой целью засыпал исток.

Ранее мы писали, что петербуржцы в центре города заметили бобра.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: бобры, плотина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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