Испытывать решетки придется "звездам" центра реабилитации ластоногих.

В соцсетях показали "противотюленьи" решетки для нерп Крошика и Шлиссика, которые привезли накануне в Центр реабилитации ластоногих в Петербурге. Их привезли друзья фонда – Денис и Анна Давлечины. Как рассказали на странице центра в соцсети "ВКонтакте", они ездили за многими тюленями, найденными людьми на берегу.

Мы спроектировали несколько размерных вариантов таких решёток для того, чтобы подобрать устраивающие и рыбаков и тюленей размеры ячейки этих решёток – написали в группе центра

Решетки призваны защитить животных от гибели в рыбацких снастях. Часто причины смертей тюленей связывают с орудиями рыболовецкого промысла. Необходимо было подобрать такой размер ячейки решетки, который защитил бы снасть от животных, но устраивал бы и рыбаков. С этой целью и проводилось "тестирование". Испытывать решетки снова придется "звездам" центра реабилитации ластоногих – Крошику и Шлиссику.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что петербургские моряки увидели эпизод семейной жизни серых тюленей в акватории Финского залива и смогли запечатлеть несколько минут.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей