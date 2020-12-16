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Эпизод семейной жизни серых тюленей попал на видео в Финском заливе

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Видеозаписью поделились в группе "Спасение тюленей".

Накануне, 18 марта, петербургские моряки увидели эпизод семейной жизни серых тюленей в акватории Финского залива и смогли запечатлеть несколько минут. Видеозапись опубликовали в группе "Спасение тюленей".

Специалисты фонда рассказали, что видео о размножении балтийских серых тюленей на льду в свободном доступе очень мало. На кадрах запечатлена самка с детенышем. Взрослая особь немного обеспокоена из-за судна, которое стоит неподалеку. Потом появляется будущий папа и ждет, когда самка оставит детеныша, чтобы спариться с ней.

Также видно, как мама заботится о своем щенке и нежно почесывает. Детеныш останется с мамой еще несколько дней, чтобы завершить питание молоком. 

Ранее мы писали, что тюлень Крошик продолжает линять.

Видео: vk.com/sealrescue

Теги: фонд балтийской нерпы, фонд друзей балтийской непры
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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