Тюлень Крошик продолжает линять

Вечером в среду, 17 марта, "Фонд друзей балтийской нервы" поделился фотографиями тюленя Крошика, который лежит у бассейна.
Крошик все ещё линяет и опять превращается в подтянутого и жгучего ладожского брюнета.
отметили в сообществе "Спасение тюленей".
В комментариях петербуржцы шутят: кто-то заметил, что Крошик как котик – везде сбрасывает свою шерсть, а кто-то отметил, что тюлень готовится к лету и делает упражнения на пресс.
Ранее мы писали, что в Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета.
Фото: vk.com/sealrescue
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