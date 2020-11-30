Тюлень Крошик продолжает линять

В комментариях горожане пожелали Крошику терпения и отметили, кто он как настоящий котик – сбрасывает шерсть везде

Вечером в среду, 17 марта, "Фонд друзей балтийской нервы" поделился фотографиями тюленя Крошика, который лежит у бассейна.

Крошик все ещё линяет и опять превращается в подтянутого и жгучего ладожского брюнета. отметили в сообществе "Спасение тюленей".

В комментариях петербуржцы шутят: кто-то заметил, что Крошик как котик – везде сбрасывает свою шерсть, а кто-то отметил, что тюлень готовится к лету и делает упражнения на пресс.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета.

Фото: vk.com/sealrescue