В соцсетях осудили петербурженку, посадившую за руль маленькую дочь

Женщина назвала ребенка "отличным водителем".

Пользователи интернета осудили жительницу Петербурга, которая посадила за руль маленькую дочь. Фотография малышки в кресле водителя разлетелась по соцсетям.

"Выклюйте мне мозг… но дочка отличный водитель", - подписала петербурженка свою фотографию.

Однако комментаторы не разделили восторженности матери ребенка. В адрес женщины последовали нелестные отзывы: "Совсем ума у родителей нет", "Включи мозг", "Твой мозг давно взорван, клевать нечего".

Нашлись и те, кто поддержал петербурженку. Один из участников обсуждения написал: "Половину местных обитателей батя, по-любому, сажал за руль чуть ли не с рождения".

Ранее Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург