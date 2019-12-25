В социальных учреждениях Ленобласти введен карантин

В соцучреждениях Ленинградской области вводятся карантинные меры. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-совещания с главами районов по вопросам коронавируса.
Карантин объявлен в детских домах, домах престарелых, больницах, поликлиниках и ФАПах. Главам этих учреждений необходимо оперативно подготовить приказы о введении новых мер.
Дрозденко отметил, что за местами массового нахождения людей необходимо установить наиболее пристальный контроль.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть поддержит семьи с детьми во время эпидемии.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )