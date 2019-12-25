В социальных учреждениях Ленобласти введен карантин

Соответсвующее постановление подписано Александром Дрозденко.

В соцучреждениях Ленинградской области вводятся карантинные меры. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-совещания с главами районов по вопросам коронавируса.

Карантин объявлен в детских домах, домах престарелых, больницах, поликлиниках и ФАПах. Главам этих учреждений необходимо оперативно подготовить приказы о введении новых мер.

Дрозденко отметил, что за местами массового нахождения людей необходимо установить наиболее пристальный контроль.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть поддержит семьи с детьми во время эпидемии.

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