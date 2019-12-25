В смоленском доме-интернате коронавирус заподозрили у 86 человек

В воскресенье, 12 апреля, стало известно о том, что в доме-интернете для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области не исключена вспышка коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщили в местной администрации, накануне у одного из сотрудников учреждения подтвердился COVID-19.
В настоящее время проводится тестирование остальных сотрудников интерната и других проживающих там людей – тесты прошли 306 человек, пока положительные тесты оказались только у одного. Под подозрением на коронавирус – 86 человек.
Часть сотрудников дома-интерната располагаются в режиме самоизоляции на дому, въезд и выезд на территорию Вязьмы будет ограничен.
Ранее стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Фото: Pixabay
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