В смоленском доме-интернате коронавирус заподозрили у 86 человек

О деталях происшествия сообщили в пресс-службе администрации региона.

В воскресенье, 12 апреля, стало известно о том, что в доме-интернете для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области не исключена вспышка коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщили в местной администрации, накануне у одного из сотрудников учреждения подтвердился COVID-19.

В настоящее время проводится тестирование остальных сотрудников интерната и других проживающих там людей – тесты прошли 306 человек, пока положительные тесты оказались только у одного. Под подозрением на коронавирус – 86 человек.

Часть сотрудников дома-интерната располагаются в режиме самоизоляции на дому, въезд и выезд на территорию Вязьмы будет ограничен.

Ранее стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

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