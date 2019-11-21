В случае смены власти ЕС пообещал Белоруссии финансовую помощь

Помощь может составит 3 млрд евро.

План ЕС предполагает финансовые вливания от европейских банков и помощь в проведении структурных реформ в обмен на демократизацию, пишет РБК. Речь в том числе идет о возможности заключения нового соглашения между ЕС и Минском.

План экономической помощи Белоруссии оценивается в 3 млрд евро при условии демократизации. Ранее о разработке плана сообщили представители бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской

Сумму помощи назвала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Однако сейчас инвестиционный пакет заморожен.

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