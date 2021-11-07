Захарова напомнила главе МИД Литвы об ответственности за призывы к смене власти

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила главе МИД Литвы об уголовной ответственности, которое предусматривает российское законодательство, за призывы к насилию или свержению избранных властей страны. Об этом чиновница рассказала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве, комментируя недавний пост в социальных сетях прибалтийского коллеги.
Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что Габриэлюс Ландсбергис в субботу на своей странице в соцсети изложил план действий для граждан РФ с призывом "протестовать, не подчиняться, дезертировать, сдаваться в плен, поднять мятеж".
В Литве не изменят позицию по неприему подпадающих под мобилизацию россиян.
Фото и видео: МИД России
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