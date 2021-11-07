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Захарова напомнила главе МИД Литвы об ответственности за призывы к смене власти

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В МИД РФ оценили слова Габриэлюса Ландсбергиса о необходимости противостоять российскому руководству.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила главе МИД Литвы об уголовной ответственности, которое предусматривает российское законодательство, за призывы к насилию или свержению избранных властей страны. Об этом чиновница рассказала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве, комментируя недавний пост в социальных сетях прибалтийского коллеги.

Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Габриэлюс Ландсбергис в субботу на своей странице в соцсети изложил план действий для граждан РФ с призывом "протестовать, не подчиняться, дезертировать, сдаваться в плен, поднять мятеж".

В Литве не изменят позицию по неприему подпадающих под мобилизацию россиян.

Фото и видео: МИД России

Теги: габриэлюс ландсбергис, литва, мария захарова, мид, прибалтика, смена власти, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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