Захарова напомнила главе МИД Литвы об ответственности за призывы к смене власти

В МИД РФ оценили слова Габриэлюса Ландсбергиса о необходимости противостоять российскому руководству.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила главе МИД Литвы об уголовной ответственности, которое предусматривает российское законодательство, за призывы к насилию или свержению избранных властей страны. Об этом чиновница рассказала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве, комментируя недавний пост в социальных сетях прибалтийского коллеги.

Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Габриэлюс Ландсбергис в субботу на своей странице в соцсети изложил план действий для граждан РФ с призывом "протестовать, не подчиняться, дезертировать, сдаваться в плен, поднять мятеж".

В Литве не изменят позицию по неприему подпадающих под мобилизацию россиян.

Фото и видео: МИД России