В Литве не изменят позицию по неприему подпадающих под мобилизацию россиян

Гитанас Науседа рассказал, что "зеленый свет" зажигаться для россиян не будет.

В Литве заявили, что не изменят позицию по неприему подпадающих под мобилизацию россиян. Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга с журналистами глава прибалтийского государства Гитанас Науседа. Политик уточнил, что власти страны не планируют менять существующую установку на отказ во въезде российским гражданам на территорию республики. При этом глава страны считает возможным определенные исключения.

Литва не намерена открыться для приема тех, кто не хочет разделять цели частичной мобилизации. Каждый случай рассматривается индивидуально, но зеленый свет для общего потока по соображениям национальной безопасности зажжен не будет. Гитанас Науседа, президент Литвы

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек по стране. В первую очередь на СВО попадают имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Президент Литвы призвал Запад проводить в отношении России политику без иллюзий.

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