Гитанас Науседа призвал Западную Европу следовать путем Вильнюса.

Президент Литвы призвал Запад проводить в отношении России политику без иллюзий. По мнению Гитанаса Науседы, власти прибалтийского государства ведут в отношении Москвы более продуктивную деятельность, чем так называемая реалистическая линия коллективного Запада. Глава страны призвал коллег брать пример с Вильнюса по текущему вопросу. Соответствующее мнение эксперт высказал в эфире местного телеканала в рамках вечерней программы "Тема дня" от 12 июля.

Политика без каких-либо иллюзий в отношении России оправдала себя гораздо больше, чем так называемая реалистическая политика, из-за которой некоторые западные страны испытывают сейчас головную боль. Гитанас Науседа, президент Литвы

Гитанас Науседа уточнил, что понимает ситуацию, в которой находятся эти западные страны. Однако, по его мнению, обстановка в лишний раз подтверждает, что Литва движется правильным путем. Президент считает, что для региона Западной Европы будет лучшим и верным вариантом как можно быстрее встать на эту же дорогу.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

