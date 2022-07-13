Президент Литвы призвал Запад проводить в отношении России политику без иллюзий. По мнению Гитанаса Науседы, власти прибалтийского государства ведут в отношении Москвы более продуктивную деятельность, чем так называемая реалистическая линия коллективного Запада. Глава страны призвал коллег брать пример с Вильнюса по текущему вопросу. Соответствующее мнение эксперт высказал в эфире местного телеканала в рамках вечерней программы "Тема дня" от 12 июля.
Политика без каких-либо иллюзий в отношении России оправдала себя гораздо больше, чем так называемая реалистическая политика, из-за которой некоторые западные страны испытывают сейчас головную боль.
Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа уточнил, что понимает ситуацию, в которой находятся эти западные страны. Однако, по его мнению, обстановка в лишний раз подтверждает, что Литва движется правильным путем. Президент считает, что для региона Западной Европы будет лучшим и верным вариантом как можно быстрее встать на эту же дорогу.
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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
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