Колин Каль рассказал, что США хотят нанести ущерб РФ за спецоперацию на Украине.

В Пентагоне заявили, что США не ставят задачу по смене власти в России. Соответствующее заявление сделал заместитель министра по обороне Колин Каль в рамках онлайн-конференции, организованной Центром за новую американскую безопасность (CNAS). Эксперт полагает, что основной целью Вашингтона является нанесение ущерба российской стороне за начало и ведение специальной военной операции на Украине.

Наша цель - это не смена режима в России. Цель прежде всего в том, чтобы убедиться в способности Украины себя защищать. Колин Каль, замглавы Пентагона

По мнению специалиста, западное санкционное давление, по оценкам консервативных аналитиков, приведут РФ к сокращению экономической системы на 10 процентов в текущем году. По мнению Пентагона, этот результат отбросит страну на 15 лет в плане роста экономики. Каль подчеркнул, что влияние антироссийских ограничений только начинает сказываться. Эксперт уверен, что данные меры стали возможны благодаря американскому доминированию в глобальной финансовой системе.

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО.

Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)