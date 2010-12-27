В следующем году отремонтируют участок дороги Луга-Новгород

По ней за сутки проезжают около 15 тысяч автомобилей.

Выбран подрядчик, который займется ремонтом участка региональной дороги "Луга-Новгород". Об этом сообщает региональный комитет по дорожному хозяйству.

Уже этой осенью на двух километрах дороги заменят покрытие. А все работы завершатся в 2019 году. На данном участке применят холодный ресайклинг (восстановление несущей способности грунтового основания). Из-за особого метода переработки грунта, дорога "не боится" сильных нагрузок. Также на протяжении дороги расчистят полосу отвода от деревьев, нанесут разметку и сделают остановочные павильоны.

Эта дорога требует ремонта, так как по ней за сутки проезжают около 15 тысяч автомобилей.

Кроме того, особой любовью к региональной дороге отличаются прибалтийские фуры: выезжая в Ивангород они уходят на трассу Толмачево — Нарва. Региональный комитет по дорожному хозяйству

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти составили рейтинг районов с лучшим ремонтом дорог.

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