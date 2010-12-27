В Ленобласти составили рейтинг районов с лучшим ремонтом дорог

Особое внимание уделяют районам, где идет строительство и ремонт сельских дорог.

Дорожный комитет Ленобласти составил рейтинг муниципальных районов, где выполняется наиболее качественный ремонт дорог. Об этом сообащает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В бюджете 47 региона предусматриваются дополнительные расходы на улучшение состояния муниципальных дорог. Подобные работы ведутся с 2014 года. В 2018 году места в рейтинге распределились следующим образом.

Лидирующие строчки заняли Сясьстрой (здесь выполнили ремонт дороги от медцентра до дома на улице Космонавтов); Светогорск (обновили дорогу на улице Каскадной), Елизаветино (заасфальтировали дорогу до школы), Мга (восстановили покрытие Железнодорожной улицы).

Отдельное внимание уделяют строительству сельских дорог в Волховском, Выборгском и Приозеорском районах.

Ранее мы сообщали, что в Выборге отремонтировали дороги на 19 улицах.

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