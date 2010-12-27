В Выборге отремонтировали дороги на 19 улицах

В преддверии 91 годовщины основания Ленинградской области.

В Выборге к празднику дорожники отремонтировали 19 улиц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ремонт выполнялся за счет областного фонда. Дороги обновили на улицах Железнодорожная (на отрезке от Ильинской до Вокзальной), Приморская, Володарского, Выборгская и Надежная, на двух набережных – 40-летия ВЛКСМ и 30 гвардейского корпуса, а также Сайменском шоссе.

В общей сложности, дорожники успели обновить 5 километров улично-дорожной сети Выборга.

В начале июля мы сообщали, что в Выборге за полтора месяца отремонтировали более десятка дорог.

Фото: Piter.TV