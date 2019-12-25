СМИ: В Следкоме Ленобласти восемь сотрудников больны коронавирусом

Первого заболевшего зафиксировали еще в конце апреля.

В следственном управлении Ленобласти выявили восемь случаев заболевания COVID-19. Как сообщила 26 мая "Фонтанка", первого заболевшего в офисе на Вознесенском проспекте в Петербурге зафиксировали еще в конце апреля.

Известно, что после первого заражения всех сотрудников массово протестировали на коронавирус, однако к 9 мая количество заразившихся значительно выросло. По состоянию на 22 мая инфекцию подхватили уже восемь человек, рассказали в СМИ. По данным издания, карантин в управлении не объявляли, а на 5 июня даже запланировали коллегию с участием руководителей и из замов из нескольких районов Ленобласти.

Тем временем, в Петербурге еще 12 человек погибли от коронавируса.

Фото: sledcom.ru