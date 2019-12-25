Сейчас в городе на карантине находятся 3 136 человек.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге еще 12 человек погибли от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале "Петербург против коронавируса".

С начала в пандемии в Петербурге общее число летальных случаев в городе достигло 150. Согласно статистике, количество зараженных COVID-19 в Северной столице превысило 14 тысяч человек.

В настоящее время, на карантине находится более трех тысяч петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки более 11 тысяч петербуржцев протестировались на коронавирус.

Фото:Piter.TV