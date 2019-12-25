За сутки более 11 тысяч петербуржцев протестировались на коронавирус

На карантине остается около трех тысяч человек.

За минувшие сутки в Петербурге, 25 мая, специалисты обследовали на коронавирус 11036 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Известно, что на данный момент на карантине остаются чуть больше трех тысяч человек, 171 из них лечатся в обсерваторе, 642 – на самоизоляции. В информационно-справочную службу по-прежнему поступают звонки по вопросам COVID-19, за сутки операторы обработали 1462 вызова.

В службе экстренных вызовов зарегистрировали свыше 700 обращений, 168 из которых запрашивали скорую помощь, 38 сообщили о прибытии из другой страны, 154 относились к полиции. Также 220 петербуржцев попросили волонтерской помощи.

Ранее мы рассказывали, что коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить с 1 июня.

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