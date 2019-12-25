Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить с 1 июня

Такой исход предсказали ученые.

Ученые допустили сохранение "коронавирусных" ограничений в Петербурге и после 1 июня 2020 года. Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор СПбПУ Алексей Боровков назвал три нужных фактора для отмены самоизоляции. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Первое – это коэффициент распространения коронавируса, затем наличие свободных инфекционных коек и объемы ежедневного тестирования. По словам Алексея Боровкова, коэффициент распространения должен устойчиво падать. Сначала он должен быть меньше единицы, затем 0,8 и потом 0,5.

Также ученые заявил, что на всех этапах снятия ограничений должно быть свободно не меньше 50% инфекционных коек.

Наконец, в-третьих, мы должны расширять охват тестирования населения на коронавирус: от 70 тестов в сутки на 100 тысяч населения на первом этапе до 110 тестов на 100 тысяч человек в сутки на третьем. Алексей Боровков

Ученый отметил, что два пункта в Петербурге выполняются, но в стационарах сейчас всего 11% коек свободны.

Беглов объяснил, почему снимать ограничения в Петербурге еще рано.

Фото: Piter.TV