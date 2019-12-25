Беглов объяснил, почему снимать ограничения в Петербурге еще рано

Несмотря на то, что на прошлой неделе число заразившихся людей сократилось на 7%, общей картины это не меняет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что говорить о снятии ограничений в городе из-за коронавируса еще рано. Несмотря на то, что на прошлой неделе число заразившихся людей сократилось на 7%, общей картины это не меняет. По словам Беглова, пока количество заболевших превышает количество выздоровевших, ограничения будут действовать.

Глава Петербурга отметил, что город вышел на высокий уровень тестирования на COVID-19. Делается почти 240 тестов на 100 тысяч населения, это в четыре раза превышает норматив. В Северной столице продолжает увеличиваться количество коек для коронавирусных больных. Их общее число перевалило за 9 тысяч в 21 стационаре. Однако, по мнению Беглова, этого все равно мало, и в действительности нужно в два раза больше. В ближайшее время число коек увеличится еще на 1250 штук.

Ранее Мишустин призвал россиян отказаться от отдыха за границей из-за пандемии.

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