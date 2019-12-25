Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отдыха за границей из-за пандемии. По его мнению, гражданам пока не следует планировать поездки за границу. Заявление он сделал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он призвал граждан отдыхать внутри России. По его словам, в иностранных государствах сейчас наблюдается разная эпидемиологическая ситуация.
Премьер добавил, что Россия достигла определённых успехов в борьбе с пандемией COVID-19. Он напомнил, что коронавирус в Россию привезли из-за границы. И сейчас, считает председатель правительства РФ, за несколько дней отдыха в другой стране "можно заплатить слишком большую цену".
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