Он считает, что за несколько дней отдыха в другой стране "можно заплатить слишком большую цену".

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отдыха за границей из-за пандемии. По его мнению, гражданам пока не следует планировать поездки за границу. Заявление он сделал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он призвал граждан отдыхать внутри России. По его словам, в иностранных государствах сейчас наблюдается разная эпидемиологическая ситуация.

Премьер добавил, что Россия достигла определённых успехов в борьбе с пандемией COVID-19. Он напомнил, что коронавирус в Россию привезли из-за границы. И сейчас, считает председатель правительства РФ, за несколько дней отдыха в другой стране "можно заплатить слишком большую цену".

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