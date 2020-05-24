Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделит регионам дотации в размере 100 млрд рублей с целью компенсировать потери бюджета. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги поступят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая этого года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Распределение средств между областями будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что данная мера поддержки должна помочь сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях ограничительных мер, введеных из-за коронавирусной инфекции.
Видео: government.ru
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Можно сразу подключать Следственный комитет и выяснять куда делись МИНИМУМ 10 млрд