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Сегодня, 11:29
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Rybka123
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Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

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Деньги поступят в 56 субъектов федерации.

Правительство России выделит регионам дотации в размере 100 млрд рублей с целью компенсировать потери бюджета. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на начало мая этого года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Распределение средств между областями будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, сообщили в пресс-службе кабмина. 

Отмечается, что данная мера поддержки должна помочь сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях ограничительных мер, введеных из-за коронавирусной инфекции.

Видео: government.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Титов Алексей
Сегодня 12:20

Можно сразу подключать Следственный комитет и выяснять куда делись МИНИМУМ 10 млрд

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