В сквере рядом с метро "Технологический институт – 1" создадут общественное пространство

Согласно проекту благоустройства, зелёную зону украсят 17 фонарей освещения, 10 скамеек-диванов, 6 скамеек-кресел, также одна скамья-качели.

На территории сквера советской эстрадной певицы Лидии Клемент на пересечении Подольской и Верейской улиц может появиться новое общественное пространство. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в администрации Адмиралтейского района.

Согласно проекту благоустройства, зелёную зону украсят 17 фонарей освещения, 10 скамеек-диванов, 6 скамеек-кресел, также одна скамья-качели. Детская площадка будет реконструирована, там установят современное оборудование для детей разных возрастов.



Также в сквере высадят 17 деревьев, среди них липы, клен, черемуха 1077 кустарников, в их числе сирень обыкновенная, спирея, чубушник.

Ранее стало известно, что в Петербурге появятся Брандмейстерский бульвар и сад Верности.

Фото: администрация Адмиралтейского района