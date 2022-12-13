В Петербурге появятся Брандмейстерский бульвар и сад Верности

Новые названия ране безымянных территорий утвердили на заседании Топонимической комиссии.

В ходе очередного заседания Топонимической комиссии были выбраны названия нескольким бульварам, садом и скверам в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, ранее безымянный бульвар на Прибрежной улице в Рыбацком решено было назвать Брандмейстерским, поскольку на его территории находится памятник брандмейстеру. Сад на у улицы Верности и Гражданского проспекта станет получил название "сад Верности", которое связано с находящейся там скульптурой "Аисты".

На Тверской улице в Колино появится сквер Защитников Отечества, а территория на улице Ивана Черных обретёт название "сквер Сергия Радонежского". Наконец, отходящий от улицы Руставели к Приозерской железной дороге проезд назвали Старо-Токсовским тупиком.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в сквере Блокадников осенью заменят освещение.

Фото: Правительство Петербурга