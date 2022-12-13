В Петербурге в сквере Блокадников осенью заменят освещение

Рабочие смонтируют 700 м кабельной линии, установят светильники и прожекторы.

В четверг, 9 марта, стало известно, что в сквере Блокадников появится современное освещение. Его планируют заменить к ноябрю. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Дергваль в своем телеграм-канале.

Рабочие смонтируют 700 м кабельной линии, установят светильники и прожекторы. Сейчас идут подготовительные работы, активная фаза работ начнётся только в мае.

Так, освещение получат четыре пешеходные дорожки и четырёхметровая композиция скульптора Евгения Ротанова, посвящённая "Мужеству ленинградцев".

Ранее вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным с 29 апреля. Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей.

Фото: Piter.tv

