75 кустов сирени высадили в "Сквере блокадников" к 9 Мая

Всего до 8 мая деревья и цветы высадят на 25 объектах города.

В честь Дня Победы в петербургском "Сквере блокадников" высадили 75 кустов сирени. Эта акция стала данью памяти войнам Великой Отечественной войны.

Также к 9 Мая готовят участок на пересечении пр. Непокоренных и Амурской улицы в Калининском районе. Ко Дню Победы на нем появится 75 елей. Акция стартовала 18 апреля. Всего до 8 мая деревья и цветы высадят на 25 объектах города.

Напомним, что в прошлом году в сквере установили бронзовый памятник "Мужеству ленинградцев".

Ранее мы сообщили, что в "Балтийском доме" состоится онлайн-премьера ко Дню Победы.

Фото: Pixabay