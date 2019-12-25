В "Балтийском доме" состоится онлайн-премьера ко Дню Победы

Театр "Балтийский дом" проведет в День Победы музыкально-поэтический спектакль "Победа. Одна на всех". Премьера состоится в формате онлайн из-за коронавируса.
Актеры театра прочтут стихи поэтов-фронтовиков, а также исполнят популярные песни военных лет. Выступления будут сопровождаться видеорядом, который создан из фрагментов известных советских картин: "Летят журавли", " А зори здесь тихие", "Офицеры" .
Также театр проведет акцию "Бессмертный полк Балтийского дома" с 4 по 9 мая. Артисты поделятся историями своих героев, покажут фотографии из семейного архива.
Ранее мы сообщили, что Молодежный театр представил онлайн-премьеру к 75-летию со Дня Победы.
Фото: "Театр-фестиваль Балтийский дом" / Вконтакте
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