Вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным с 29 апреля

Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей.

Вход в Дворцовый парк в Гатчине с 29 апреля станет платным. Средства, полученные за билеты, направят на развитие музейной территории, восстановление парка "Зверинец", реставрацию уникальных объектов Дворцового парка. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Ранее средства от продажи билетов помогли завершить реставрацию Чесменского обелиска. В этом году должны завершиться работы в Павильоне Орла.

Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей (ученический или студенческий билеты, которые можно будет оплатить "Пушкинской картой"). Жители Гатчины и микрорайона "Речной" могут оформить бесплатный сезонный абонемент на свободное посещение Дворцового парка. Оформить такой абонемент можно в кассах музея ТОЛЬКО с 9 марта по 14 мая. Стоимость карты (электронного носителя) 150 рублей. Абонементы, оформленные в 2022 году, действуют и в 2023 году.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец