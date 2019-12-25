В сквере на улице Марата появятся новые растения

Уже 5 сентября там намечается "Зелёный субботник".

В сквере у дома №25 по улице Марата в Петербурге 5 сентября пройдет "Зелёный субботник".

Как сообщили Piter.tv организаторы мероприятия, к всеобщему благоустройству сквера приглашаются все желающие. Проект фонда "Зелёный Петербург" был согласован на всех этапах с администрацией Владимирского муниципального округа.

Старт события назначен на 15 часов 5 сентября. Горожан ждут в удобной одежде, которую не жалко испачкать, не забывая о хорошем настроении. При этом уже 13:00 стартуют подготовительные работы перед высадкой, предстоит разгрузка прибывших растений, нужно будет копать ямы и рыхлить грунт.

Дресс-код на "Зелёный субботник" очень простой — удобная одежда, хорошее настроение, маски и перчатки! – отметили организаторы.

Помощь в поиске растений предоставили ГК "Ядро" и питомник "Алексеевская Дубрава". Сами растения разместят в специально подготовленном грунте от Северо-западной торфяной компании. Первые 30 участником субботника получат футболки на память, а в процессе можно будет согреться горячими напитками и перекусить выпечкой от других партнеров проекта.

Отметим, что ранее Piter.tv показал, как более сотни активистов объединились, чтобы защитить городские зеленые насаждения – мы засняли первое собрание движения "Снова зелёный Петербург".

Фото: предоставлено организаторами субботника