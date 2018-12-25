В сквере на Римского-Корсакова вырубили столетние деревья

В общей сложности город лишился 24 дерева.

Днем 15 февраля жители Петербурга пожаловались на вырубку деревьев в Никольском сквере на Римского-Корсакова. По словам горожан, "облысела" вся Канонерская набережная. В сети появились фотографии с места происшествия.

В общей сложности город лишился 24 дерева. Петербуржцы сообщили, что им было не менее 100 лет. На набережной остались лишь два растения, которые, по всей видимости, также приговорены к смерти — их обмотали лентой и оставили ждать своей участи.

При этом рядом с пеньками появились березки "в палец толщиной". Жители города не понимают, для чего нужно было уничтожать здоровые деревья и на их место сажать другие.

Вырубили к такой-то матери столетние деревья, абсолютно здоровые, судя по спилам. Осталось два, но они уже приговорены и обмотаны лентой. Кому они здесь помешали, ничего не загораживают, никому не угрожают? Всю Канонерскую спилили, посадили берёзки(!?) в палец толщиной, Никольский сад проредили. Зачем!? Слов нет... Mike Popoff

Ранее мы писали, что тысячи мертвых мальков заметили в пруду Воронцовского сквера.

Фото: Протестный Петербург