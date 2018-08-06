Тысячи мертвых мальков заметили в пруду Воронцовского сквера

Причины гибели рыбы могут быть совершенно разные.

Днем 13 февраля жители Петербурга заметили тысячи мертвых мальков в пруду Воронцовского сквера, который находится на углу перекрестка Дачного проспекта и Стачек. В сети появилось видео с места происшествия.

Горожане выдвинули несколько версий, почему могли умереть рыбки. По одной из них, им не хватило кислорода. По другой — в воду могла попасть песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Третьи думают, что виноват аэропорт Пулково, который вместо реки Новой начал сливать сточные воды в пруды города. Четвертая версия — перепады температуры.

Ранее мы писали, что женщина попала под трамвай на юге Петербурга.

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