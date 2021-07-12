В Петербурге откроют памятный знак в честь Михаила Боброва – героя блокадного Ленинграда и знаменитого спортсмена

В сквере Петроградского района Санкт-Петербурга будет установлен памятный знак в память о выдающемся герое Великой Отечественной войны и заслуженном тренере Михаиле Боброве. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Как сообщили в администрации Петроградского района, этот шаг призван не только сохранить память о его подвиге, но и передать историческую память об истории города и его граждан.
Участие Михаила Боброва в защите золоченых шпилей соборов было критически важным, так как они служили ориентирами для артиллерийского огня фашистов. Благодаря его усилиям, город был спасен от разрушения и сохранен для будущих поколений.
Памятный знак, который будет установлен в сквере, будет символом не только Михаила Боброва, но и всех героев, переживших войну и блокаду Ленинграда.
Ранее сообщалось, что на борту мощного противолодочного корабля "Иван Грен" петербуржцам будет представлена выставка современного вооружения.
Фото: телеграм-канал депутат ЗакСа Алексея Цивилева
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