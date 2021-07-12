В Петербурге откроют памятный знак в честь Михаила Боброва – героя блокадного Ленинграда и знаменитого спортсмена

Михаил Бобров внес огромный вклад в историю Ленинграда, как разведчик в начале Великой Отечественной войны, и как член группы альпинистов, защищавших архитектурные доминанты города от вражеских снарядов.

В сквере Петроградского района Санкт-Петербурга будет установлен памятный знак в память о выдающемся герое Великой Отечественной войны и заслуженном тренере Михаиле Боброве. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как сообщили в администрации Петроградского района, этот шаг призван не только сохранить память о его подвиге, но и передать историческую память об истории города и его граждан.

Участие Михаила Боброва в защите золоченых шпилей соборов было критически важным, так как они служили ориентирами для артиллерийского огня фашистов. Благодаря его усилиям, город был спасен от разрушения и сохранен для будущих поколений.

Памятный знак, который будет установлен в сквере, будет символом не только Михаила Боброва, но и всех героев, переживших войну и блокаду Ленинграда.

Ранее сообщалось, что на борту мощного противолодочного корабля "Иван Грен" петербуржцам будет представлена выставка современного вооружения.

Фото: телеграм-канал депутат ЗакСа Алексея Цивилева