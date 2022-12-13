В августе в Петербурге откроется музей, посвященный альпинисту Михаилу Боброву

Концепцию музея уже разработали. По словам ректора, в нее вошли мультимедийные технологии.

В Петербурге на территории Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов летом откроется музей, посвященный известному альпинисту и профессору СПбГУП Михаилу Боброву. Открытие запланировано на август 2023 года. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Музей откроют в честь 100-летия со дня рождения сотрудника университета. Сейчас здесь открыта выставка, на которой студентам рассказывают о личности Боброва.

По мнению ректора учебного заведения, Михаил Бобров – пример для молодежи. Именно о его системе ценностей и нужно рассказывать юношам и девушкам.

Концепцию музея уже разработали. По словам ректора, в нее вошли мультимедийные технологии. Автором идеи стал доктор культурологии, профессор Григорий Бирженюк.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды.

Фото: Петербургский Дневник / СПбГУП