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В Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды
Сегодня, 9:19
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В Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды

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В галерее будут установлены специальные гаджеты и зеркала, чтобы посетители смогли "примерить" советские наряды.

На следующей неделе, 31 января, в Петербурге пройдет  открытие цифровой выставки "Красота требует 2.0. История советской моды". Посетителям расскажут об этапах развития моды СССР, познакомят их с фотодокументами, периодическими изданиями и культовыми элементами гардероба, ставшими символами эпохи. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Выставку проведут в рамках конкурса St Petersburg Young Design 2022. В проекте участвуют  Университет промышленных технологий и дизайна, Архивный комитет Санкт-Петербурга, Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Экспозицию откроют  на Социалистической улице. Добавим, что в галерее будут установлены специальные гаджеты и зеркала, чтобы посетители смогли "примерить" советские наряды. Сам показ будет проходить в цифровом формате.

Ранее на Piter.tv: проект "Петербургский дизайн" продолжится в 2023 году.

Фото: Pxhere

Теги: наряды, одежда, советская мода, цифровая выставка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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