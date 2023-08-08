На борту мощного противолодочного корабля "Иван Грен" петербуржцам будет представлена выставка современного вооружения

Акция, которая будет проводиться на корабле "Иван Грен", получившая название "Сила в правде", призвана познакомить общественность с богатой историей и достижениями российского военно-морского флота. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Специально для этого события, на одной из центральных набережных Северной столицы будет размещен мощный и внушительный корабль, ставший символом морской мощи России.
Вход на борт корабля будет абсолютно свободным, позволяя каждому желающему познакомиться с современным вооружением, принципами его использования и применения.
Посетители смогут увидеть не только современное вооружение и оборудование, но и ознакомиться с военными трофеями, дарующими представление о реальных событиях и операциях.
Ранее сообщалось, что музей военно-морской славы торжественно открыли в Кронштадте.
Фото: ВМФ России
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