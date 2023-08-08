На борту мощного противолодочного корабля "Иван Грен" петербуржцам будет представлена выставка современного вооружения

На борту мощного противолодочного корабля "Иван Грен", входящего в состав Военно-морского флота России, с 12 по 16 августа откроется уникальная выставка. Петербуржцы смогут ознакомиться с историей флота.

Акция, которая будет проводиться на корабле "Иван Грен", получившая название "Сила в правде", призвана познакомить общественность с богатой историей и достижениями российского военно-морского флота. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Специально для этого события, на одной из центральных набережных Северной столицы будет размещен мощный и внушительный корабль, ставший символом морской мощи России.

Вход на борт корабля будет абсолютно свободным, позволяя каждому желающему познакомиться с современным вооружением, принципами его использования и применения.

Посетители смогут увидеть не только современное вооружение и оборудование, но и ознакомиться с военными трофеями, дарующими представление о реальных событиях и операциях.

Ранее сообщалось, что музей военно-морской славы торжественно открыли в Кронштадте.

Фото: ВМФ России