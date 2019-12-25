В сквере Виктора Цоя установили новое освещение

Новую подсветку получил и памятник музыканту.

В сквере Виктора Цоя завершили реконструкцию освещения, сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В расположенном на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого сквере установили 36 новых светодиодных светильников. Отмечается, что их изготовил местный производитель. Линию электроснабжения подсветки памятника Цою проложили под землей (раньше она располагалась над ним). В Смольном отметили, что опоры освещения покрыты специальным "антивандальным составом", который защитит их от несанкционированной рекламы.

Ранее в августе мы писали, что в Кировском районе Петербурга начали устанавливать бронзового Цоя.

Фото: Фонд Виктора Цоя