В сквере Суворовского музея прошла реконструкция битвы Отечественной войны 1812 года

Реконструкцию приурочили к празднованию 23 февраля.

"Российское движение школьников" совместно с творческим объединением "Марс" пригласили всех желающих на реконструкцию эпизода Отечественной войны 1812 года. Приглашение и расписание были опубликованы в соцсетях.

Помимо реконструкции битвы, участников ждали интерактивный доклад и игра "Брейн-ринг", в Доме Офицеров, а также интерактивные площадки по истории Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Фото: "Вконтакте" / "РДШ Санкт-Петербург".