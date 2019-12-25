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В сквере Суворовского музея прошла реконструкция битвы Отечественной войны 1812 года
Сегодня, 14:37
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arteliseev

В сквере Суворовского музея прошла реконструкция битвы Отечественной войны 1812 года

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Реконструкцию приурочили к празднованию 23 февраля.

"Российское движение школьников" совместно с творческим объединением "Марс" пригласили всех желающих на реконструкцию эпизода Отечественной войны 1812 года. Приглашение и расписание были опубликованы в соцсетях. 

Помимо реконструкции битвы, участников ждали интерактивный доклад и игра "Брейн-ринг", в Доме Офицеров, а также интерактивные площадки по истории Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Фото: "Вконтакте" / "РДШ Санкт-Петербург".

Теги: 23 февраля, отечественная война 1812 года, петербург, реконструкция битвы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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