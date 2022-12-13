В сквере Пограничников посадили молодые сосны в память о погибших в годы ВОВ

В рамках акции в Петербурге планируют посадить 500 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников.

В Курортном районе прошла акция "Сад памяти". В сквере Пограничников посадили деревья. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

В мероприятии приняли участие "Волонтеры Победы" и представители лесничества "Гагарка". Они посадили 20 молодых сосен в память о всех павших в годы Великой Отечественной войны.

Мы с благодарностью и уважением чтим память ушедших героев, тех, кто сражался за нашу свободу и независимость. Этой весной в рамках акции в Петербурге будет высажено около 500 деревьев и 1800 кустарников. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Добавим, что "Сад памяти" проходит по поручению Владимира Путина с 2020 года.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил выяснить, кто вырубает деревья на берегу Карповки.

Фото: Телеграм / Анатолий Повелий