Бастрыкин поручил выяснить, кто вырубает деревья на берегу Карповки

Насаждения являются частью природного каркаса Петербурга.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке деревьев на берегу реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Петербуржцы обратились с жалобами к Бастрыкину. Они просят остановить вырубку деревьев. Горожане отметили, что насаждения являются частью природного каркаса Петербурга и напрямую обеспечивают экологическую безопасность.

Кроме того, многие жители переживают за обитателей территории. Здесь живут мелкие звери и птицы.

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Фото: СК России