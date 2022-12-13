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Бастрыкин поручил выяснить, кто вырубает деревья на берегу Карповки
Сегодня, 18:20
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Бастрыкин поручил выяснить, кто вырубает деревья на берегу Карповки

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Насаждения являются частью природного каркаса Петербурга.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке деревьев на берегу реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Петербуржцы обратились с жалобами к Бастрыкину. Они просят остановить вырубку деревьев. Горожане отметили, что  насаждения являются частью природного каркаса Петербурга и напрямую обеспечивают экологическую безопасность. 

Кроме того, многие жители переживают за обитателей территории. Здесь живут мелкие звери и птицы.

Ранее на Piter.tv: в Москве площадь пожара на улице Наташи Ковшовой достигла 500 "квадратов".

Фото: СК  России

Теги: бастрыкин, берег реки карповка, вырубка деревьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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