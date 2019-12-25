В сквере Победы проходит озеленение

Всего на территории высадят более 50 растений.

В понедельник, 29 июня, в строящемся сквере Победы стартовали мероприятия по озеленению: рабочие высадили первые саженцы елей. Всего в новом городском месте отдыха появится свыше 50 растений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что сквер Победы в Выборге будет возведен на месте пустыря недалеко от улицы Гагарина. Строительство проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", начало которой было положено в 2017 году.

Сейчас сквер практически готов: на территории уже проложены дорожки, установлены элементы освещения, лавочки и урны, а также камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей. Также завершается подготовка центральной площадки, на которой в скором времени установят фотопанно "Бессмертный полк" в честь героев Великой Отечественной войны.

Добавим, что город Выборг одним из первых из территорий 470ого региона принял участие в программе "Формирование комфортной городской среды": за 3 года было благоустроено 36 территорий и дворов.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Гвардейского поселка и городские депутаты обсудили установку новой игровой площадки.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО