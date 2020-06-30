Жители Гвардейского поселка и городские депутаты обсудили установку новой игровой площадки

При участии депутатов МО «Город Выборг» Михаила Макарова и Елены Журинской, а также специалистов районной администрации и аппарата совета депутатов, состоялось общественное обсуждение и выбор инициативной комиссии для дальнейшей работы по установке детской или спортивной площадки на территории.

Работы по благоустройству общественной территории пройдут в 2021 году в рамках областного закона "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области". Жители могут предложить инициативы по самым разнообразным направлениям: от строительства и ремонта объектов коммунального хозяйства до организации мест массового отдыха.

Депутат МО "Город Выборг" Михаил Макаров отметил, что в рамках этой программы в Выборге и районе уже реализованы многие важные проекты.

Программа действует уже много лет, и мы можем увидеть к какому положительному результату приводит совместная работа инициативных жителей и органов власти разных уровней. Сейчас выбрана инициативная комиссия из местных жителей, которые лучше других понимают потребности развития и благоустройства их территории. А мы, как представители власти, окажем максимально возможное содействие.

Отметим, что работы пройдут в 2021 году не только в Гвардейском, но и в поселке им. Калинина, где жителям также предстоит определиться с видами работ. Всего на две территории выделена областная субсидия в размере 3 570 787 рублей плюс 11% из средств местного бюджета.