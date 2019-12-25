В сквере Победы обустраивают центральную зону

Рабочие установили каркас для фотопанно "Бессмертный полк".

В пятницу, 5 июня, в Выборге стартовали мероприятия по обустройству центральной зоны будущего сквера Победы у остановки на улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что главной достопримечательностью сквера станет фотопанно "Бессмертный полк", временно установленное на проспекте Ленина. Для композиции уже подготовлен каркас, установлена опалубка для нижней части, уплотнен грунт и установлены гранитные поребрики.

Кроме того, рабочие установили отпоры освещения и произвели электрификацию территории.

Отметим, что благоустройство территории идет с опережением графика: подготовлены пешеходные дорожки и газоны, установлены камеры видеонаблюдения.

Сквер Победы будет возведён в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды": за 4 года ее функционирования в Выборге прошло благоустройство 36 объектов.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге косят газоны в парках и скверах.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО