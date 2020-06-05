Видео: в Выборге косят газоны в парках и скверах

Работы по благоустройству города продолжаются все лето.

Сотрудники "Комбината благоустройства" косят сорную траву, приводят в порядок парки, скверы и улицы города.

Одна из таких бригад работала в парке Ленина. Помимо ручных триммеров рабочие использовали и машинные газонокосилки.

Благодаря регулярному выкашиванию газоны не будут засорены сорняками, а приобретут ухоженный вид.

Особое внимание уделяется газонам в исторический парках, на объектах культурного наследия. В обязательном порядке трава выкашивается вдоль магистралей.